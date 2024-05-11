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Bakanlıktan 'Güneş patlaması' hakkında açıklama: Haberleşmede aksama yok

ahaber.com.tr Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Bakanlıktan ’Güneş patlaması’ hakkında açıklama: Haberleşmede aksama yok

Son dakika haberi...Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, haberleşme sistemlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmediğini bildirdi. GElişmeleri uzman isim A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, resmi sosyal medya hesabından güneş yüzeyindeki patlamaların uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerinde neden olduğu olumsuz etkiler hakkında açıklamada bulundu.

"HABERLEŞME HİZMETLERİNDE AKSAMA YOK"

Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uydu ve haberleşme sistemlerinin bu durumdan etkilenmemesi için çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlemekteyiz. Jeomanyetik fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte. Söz konusu fırtına ile ilgili yapılan bazı bilimsel açıklamalara göre; uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceği, bu durumun saatler sürebilecek kesintilere sebep olabileceği öngörülüyor.

Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi.Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

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