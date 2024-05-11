Bakanlıktan ’Güneş patlaması’ hakkında açıklama: Haberleşmede aksama yok

Bakan Yardımcısı Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlemekteyiz. Jeomanyetik fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte. Söz konusu fırtına ile ilgili yapılan bazı bilimsel açıklamalara göre; uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceği, bu durumun saatler sürebilecek kesintilere sebep olabileceği öngörülüyor.