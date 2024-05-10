Türkiye’nin konuştuğu fon vurgunu! Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları ortaya çıktı| İşte bilirkişi raporundaki yeni detaylar...

"HER ŞEYİ AÇIK SEÇİK YAPTIM"

Seçil Erzan 8 Mart'ta gerçekleştirilen son duruşmadan farklı olarak savunmasında değişiklik yaptı. Bankaya tek kelime etmeyen Seçil Erzan çarpıcı ifadeler kullandı. Erzan, "Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok." dedi. Ardından mağdur avukatları banka kayıtlarının silindiği bunların da dosyaya eklenmesini talep etti.

BANKADA KİMSE GELENİ GİDENİ SORMUYORDU

Erzan mahkemede "Bankayı da bu işin içine dahil etmek istiyor gibi bir durumu var. Bankanın çok ciddi bir kontrol eksikliği vardı. Banka müdürüydüm ama kimse bana gelen gideni sormuyordu. Ben orada hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyordum." İfadelerini kullanmıştı.