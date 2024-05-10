Türkiye'nin konuştuğu fon vurgunu! Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları ortaya çıktı| İşte bilirkişi raporundaki yeni detaylar...
Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan davasında yeni gelişmeler yaşanırken mahkeme heyetinin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Mağdurların avukatları bankanın görüntüleri silindiğini iddia etmişlerdi. Yeni görüntüler ortaya çıktı, ünlü isimlerin bankaya para dolu çantalarla gelerek çıkış yaptığı görülüyor. Diğer yandan Erzan sürece yönelik yaptığı açıklamada "Banka müdürüydüm ama kimse bana gelen gideni sormuyordu. Ben orada hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyordum." dedi. A Haber ekibi bilirkişi raporuna ulaştı. A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında detayları anlattı. İşte detaylar...
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişinin, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle gerçekleşen Seçil Erzan soruşturmasında, yeni gelişmeler ortaya çıktı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yeni görüntülerde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Selçuk İnan, Emre Belezoğlu ve dosyada ismi geçenlerin bankaya para dolusu çantalarla gelerek çıkış yaptığı görülüyor.
"HER ŞEYİ AÇIK SEÇİK YAPTIM"
Seçil Erzan 8 Mart'ta gerçekleştirilen son duruşmadan farklı olarak savunmasında değişiklik yaptı. Bankaya tek kelime etmeyen Seçil Erzan çarpıcı ifadeler kullandı. Erzan, "Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok." dedi. Ardından mağdur avukatları banka kayıtlarının silindiği bunların da dosyaya eklenmesini talep etti.
BANKADA KİMSE GELENİ GİDENİ SORMUYORDU
Erzan mahkemede "Bankayı da bu işin içine dahil etmek istiyor gibi bir durumu var. Bankanın çok ciddi bir kontrol eksikliği vardı. Banka müdürüydüm ama kimse bana gelen gideni sormuyordu. Ben orada hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyordum." İfadelerini kullanmıştı.
MESAİ ARKADAŞLARI DA GELECEK
Diğer yandan yapılan açıklamada "24 Mayıs'ta görülecek duruşmada Erzan'ı bankada çalıştığı görev aldığı süre boyunca bankada her kim mesai yapıyorsa hepsinin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verilmiştir" denildi.
Mağdurların paraları Erzan'a teslim ettiği anlar saniye saniye görüntülendi. A Haber ekibi Seçil Erzan davasındaki bilirkişi raporuna ulaştı. İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır davadaki gelişmeleri ve bilirkişi raporunun detaylarını A Haber ekranlarında anlattı. İşte Almaçyaır'ın açıklamalarından satır başlıkları;
"Bu görüntülerde Erzan'a para kaptırdığını iddia eden mağdur olan ünlü futbolcuların bankaya giriş çıkışlarının olduğu görüntüler. 2023 yılında Volkan Bahçekapalı'nın elinde bir makbuz tuttuğu görülüyor. Evinde yapılan araştırmalarda da resmi olmayan fakat bu kadar para aldım verdim tarzından notları olduğu da ortaya çıkmıştı."
"Emre Belezoğlu'nun Volkan Bahçekapılı ile Erzan tutuklanmadan birkaç gün önce banka şubesine gidiş görüntüleri de var. Paraları teslim ediyorlar. Bu para teslimi de Erzan yüksek kar vaadiyle birçok isimle illetişime geçmesi ve milyonlarca para toplanmasından geliyordu. Belezoğlu'da 4 Milyon dolardan fazla para vermiş ve geri alamadığını söylüyor. Geçtiğimiz duruşmada da mağdur olduğu açıkladığı bir ifade vermişti."
"Erzan'ın bilirkişi ifadelerinde bankadaki odasında kamera olmadığı ifade ediliyor. Güvenlik kameralarının içeride olmamasının sebebi bu. Şeffaf bir şekilde bunu yaptığını söylüyor ve topu bankaya atmaya çalışıyor."
"Görüntülerde saat dikkatimizi çekiyor. 07:41 yazıyor bazı kameralar 1 saat ileri veya geri olabiliyor fakat 1 saat ileri dahi olsa bankaların o saatlerde açık olmadığını biliyoruz. Yine o saate diliminde bile poşet dolu paralarla içeriye girip Erzan'ın odasından ayrıldıklarını görüyoruz."
"Yine futbolcu Selçuk İnan'ın merdivenlerden çıkıp Erzan'ın odasına gittiği görülüyor. Banka görevlisi kendisine bir evrak veriyor bu evrak resmi bir evrak olup olmadığını henüz bilmiyoruz."
"Arda Turan'ın da aynı şekilde 13 milyon dolar aldığını ve bu paranın 6 milyon dolarını geri aldığını açıklamıştı ifadesinde. Yani 7 milyon dolarlık bir paranın ortada olmadığını görüyoruz."
"Bu görüntüler banka kameralarına takılan görüntüler. İfadesinde de belittiği gibi bazı paraları elden, arabadan, dışarıdan aldığını söylüyor."
"Bu görüntüler eşliğinde mağdur sayısı 28'e çıkmış durumda. 90 yıl hapis cezası ile yargılanıyordu Seçil Erzan fakat mağdur sayısı 1 kişi artınca sayı 285 yıl oldu."
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