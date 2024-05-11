Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım! Nihal Candan'ın eşi de... | Kafa karıştıran maskelerin anlamı ne?

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat çifti yaklaşık 6 aydır cezaevinde kalırken Engin Polat'ın hesabından kafa karıştıran paylaşım yapıldı. Paylaşımda yer alan maskenin anlamının ne olduğu merak edilirken Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek de sosyal medya hesabından benzer bir maskeyi aynı saatlerde paylaştı. Kafa karıştıran maskelerin anlamı ne? İşte detaylar...