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Haberler Galeri Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım! Nihal Candan'ın eşi de... | Kafa karıştıran maskelerin anlamı ne?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım! Nihal Candan'ın eşi de... | Kafa karıştıran maskelerin anlamı ne?

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat çifti yaklaşık 6 aydır cezaevinde kalırken Engin Polat'ın hesabından kafa karıştıran paylaşım yapıldı. Paylaşımda yer alan maskenin anlamının ne olduğu merak edilirken Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek de sosyal medya hesabından benzer bir maskeyi aynı saatlerde paylaştı. Kafa karıştıran maskelerin anlamı ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 18:54
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Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım!

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım!

8 YIL 4 AYDAN 23 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
İddianamede, Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istenmişti.

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Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım!

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım!

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİLECEK Mİ?
Dilan ve Engin Polat'ın avukatı sanıkların tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve Yunus Emre Yıldız'ın tutukluluklarının devamına karar vermişti.

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Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım!

KAÇMA ŞÜPHESİ DİKKAT ÇEKTİ
Mahkeme kararda sanıkların üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen toplam ceza süresi, tutuklu kaldığı sürenin bu süreye oranı, dosyadaki kanıt durumu ve kaçma kuşkusu olduğunu belirtmişti.