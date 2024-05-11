Bir ülke daha Filistin için harekete geçti! Avustralya’dan flaş açıklama: Devlet olarak tanıyabilir

Wong, zamanı geldiğini düşündüklerinde Avustralya'nın Filistin'i tanıyacağını kaydetti.

"Söylemek istediğim şu ki; Avustralya artık tanınmanın ancak barış sürecinin sonunda gerçekleşebileceğini düşünmüyor. Barış sürecinin bir parçası olarak da gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulunan Wong, ancak iki devletin kurulmasıyla İsrail'in barış ve güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Wong, Avustralya'nın bölgesindeki Yeni Zelanda, Japonya, Endonezya, Singapur ve Güney Kore gibi çok sayıda müttefikiyle karar tasarısına destek vermesinin pozisyonunda yalnız olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Bakan Wong, artık açıkça bir ateşkesin müzakere edildiğini, acil insani ateşkes ve barış sürecinin başlangıcını görmek istediklerini kaydetti.