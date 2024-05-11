12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İsveç'te binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti

İsveç'te binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti

İsveç'in Malmö kentinin ev sahipliği yaptığı 68. Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımına yönelik protestolar, eleştiriler ve boykot çağrılarıyla devam ediyor. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi. Protestolara katılan kişiler İsrail'e çok sert tepki gösterirken, açıklamada bulunan Chiristine Hakansson isimli kişi İsrail'in yarışmada olmasının "Filistin'de işlediği suçların göz ardı edilmesini sağladığını" dile getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 23:46
  • 1
  • 18
Malmö’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etti

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin başlamasına saatler kala İsrail'in yarışmaya katılımına yönelik protestolar sürüyor.

  • 2
  • 18
Malmö’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etti

Yarışmanın düzenlendiği Malmö'de toplanan on binlerce kişi, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

  • 3
  • 18
Malmö’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etti

Katılımcılardan bazıları, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Isabella Hellqvist, Ukrayna nedeniyle Rusya'nın yarışmadan menedildiğini anımsatarak, buna rağmen İsrail'in yarışmada olmasının "haksızlık olduğunu" ifade etti.

  • 4
  • 18
Malmö’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etti

Hellqvist, "Filistin'de yaşananlar nedeniyle İsrail'in de menedilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

  • 5
  • 18
Malmö’de binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etti

Chiristine Hakansson ise İsrail'in yarışmada olmasının "Filistin'de işlediği suçların göz ardı edilmesini sağladığını" dile getirdi.