İsveç'te binlerce kişi sokaklara döküldü! Katil İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti

İsveç'in Malmö kentinin ev sahipliği yaptığı 68. Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımına yönelik protestolar, eleştiriler ve boykot çağrılarıyla devam ediyor. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi. Protestolara katılan kişiler İsrail'e çok sert tepki gösterirken, açıklamada bulunan Chiristine Hakansson isimli kişi İsrail'in yarışmada olmasının "Filistin'de işlediği suçların göz ardı edilmesini sağladığını" dile getirdi. İşte detaylar...