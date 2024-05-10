10 Mayıs 2024, Cuma
Kariye Camii'nde 79 yılın ardından cuma namazı! Yıllar sonra ibadete açıldı...
İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan Kariye, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1945 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu. Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlanarak hizmete açıldı.
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:00
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