Kariye Camii'nde 79 yılın ardından cuma namazı! Yıllar sonra ibadete açıldı...

Camiye namaz kılmaya gelen Ahmet Öteyüzoğlu, "Bu cami de Fetih sembollerinden biri. Gururluyuz, mutluyuz. İçeride çok güzel freskler var. Onlar da kapatılmadan güzel tadilat yapılmış. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi