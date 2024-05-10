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Haberler Galeri Kariye Camii'nde 79 yılın ardından cuma namazı! Yıllar sonra ibadete açıldı...

Kariye Camii'nde 79 yılın ardından cuma namazı! Yıllar sonra ibadete açıldı...

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan Kariye, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1945 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu. Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlanarak hizmete açıldı.

Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:00
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Kariye Camii’nde 79 yılın ardından cuma namazı! 4 yılın ardından hizmete ibadete açıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 2020 yılında cami statüsüne çevrilen Kariye Camii'nde restorasyonun ardından 79 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

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Kariye Camii’nde 79 yılın ardından cuma namazı! 4 yılın ardından hizmete ibadete açıldı

Restorasyon çalışmalarının ardından 6 Mayıs 2024'te ibadete açılan yapıda bugün 79 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

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Kariye Camii’nde 79 yılın ardından cuma namazı! 4 yılın ardından hizmete ibadete açıldı

Camiye namaz kılmaya gelen Ahmet Öteyüzoğlu, "Bu cami de Fetih sembollerinden biri. Gururluyuz, mutluyuz. İçeride çok güzel freskler var. Onlar da kapatılmadan güzel tadilat yapılmış. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi

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Kariye Camii’nde 79 yılın ardından cuma namazı! 4 yılın ardından hizmete ibadete açıldı
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Kariye Camii’nde 79 yılın ardından cuma namazı! 4 yılın ardından hizmete ibadete açıldı