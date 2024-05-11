Zonguldak’ta market çalışanı kolunu kıyma makinesine kaptrıdı!

Üzücü olay Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markette yaşandı. 23 yaşındaki Mustafa Ç., kıyma çekerken sağ kolunu makineye kaptırdı. Mesai arkadaşları ise sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerini aradı.