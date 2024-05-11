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Zonguldak’ta market çalışanı kolunu kıyma makinesine kaptrıdı!

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Zonguldak’ta market çalışanı kolunu kıyma makinesine kaptrıdı!

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde market çalışanı Mustafa Ç. isimli vatandaş sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri alarma geçti ama talihsiz gencin kolu kurtarılamadı.

Üzücü olay Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markette yaşandı. 23 yaşındaki Mustafa Ç., kıyma çekerken sağ kolunu makineye kaptırdı. Mesai arkadaşları ise sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerini aradı.

DİRSEĞE KADAR GİRDİ

Markete giden ekipler, Mustafa Ç.'ye acı çekmemesi için narkoz vererek 2 saat boyunca kolunu kıyma makinesinden kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Mustafa Ç.'nin kolunun dirseğe kadar makineye girdiği öğrenildi.

AMELİYATA ALINDI

Sedyeye, kıyma makinesi ile birlikte alınan Mustafa Ç., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

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