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Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve! Başkan Erdoğan o tarihte Miçotakis ile görüşecek | Masada hangi konular var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve! Başkan Erdoğan o tarihte Miçotakis ile görüşecek | Masada hangi konular var?

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek. Kritik görüşmede, başta ekonomi olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ı son ziyareti sırasında Miçotakis arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi sonucunda iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti. Peki, 13 Mayıs'ta yapılacak olan görüşmede masaya hangi konular yatırılacak? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi vesilesi ile Yunanistan'ı ziyaretinde ilişkilerde yeni bir döneme girildi.

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek. Kritik görüşmede, başta ekonomi olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.



ATİNA BİLDİRGESİ SONUCUNDA İKİ TARAF DA DOSTANE...
Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ı son ziyareti sırasında Miçotakis arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi sonucunda iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti.

Liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, Dışişleri Bakanları ve ilgili diğer Bakanlar arasındaki resmi ziyaretler ve temasların sürdürülmesi, ziyaretten bu yana tarafların Bildirge'ye bağlılıklarını sürdürdüğünü gösteriyor.

MASADA NE VAR?
Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü (kapıda vize) sürecinin devam ettirilmesi hususu da ele alınacak. Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.


DÜZENSİZ GÖÇ MASAYA YATIRILACAK
Terörle mücadele iş birliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanırken düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki iş birliği konularının ele alınması hedefleniyor. İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye tarafından görüşlerin aktarılması öngörülüyor.


SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KONULARI DA...
Başkan Erdoğan'ın Aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, Miçotakis'in ziyareti sırasında Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar imzalanması masaya yatırılacak.

Ayrıca, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gidişatı yansıtacak şekilde, Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından ziyaret sırasında bir ortak açıklama yapılması bekleniyor.

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