Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve! Başkan Erdoğan o tarihte Miçotakis ile görüşecek | Masada hangi konular var?





ATİNA BİLDİRGESİ SONUCUNDA İKİ TARAF DA DOSTANE...

Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ı son ziyareti sırasında Miçotakis arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi sonucunda iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti.

Liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, Dışişleri Bakanları ve ilgili diğer Bakanlar arasındaki resmi ziyaretler ve temasların sürdürülmesi, ziyaretten bu yana tarafların Bildirge'ye bağlılıklarını sürdürdüğünü gösteriyor.