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Milli güreşçi Zeynep Yetgil rakibini 10-0 mağlup etti! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Milli güreşçi Zeynep Yetgil rakibini 10-0 mağlup etti! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota aldı

Son dakika... Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Özbek rakibini 10-0 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

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