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Haberler Galeri Türkiye'nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak

Türkiye'nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak

İlki 2017'de Mersin'de açılan şehir hastanelerinin sayısı 23'e ulaştı. Pandemi ve deprem günlerinde Türk sağlık sistemi bu eserlerle dünyaya parmak ısırttı. Şehir hastaneleri bugün toplam 34 bin yatak kapasitesi ve vatandaş odaklı hizmetiyle 'Ne gereği vardı' diyenlerin hezeyanlarını boşa çıkartıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 07:30
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Türkiye’nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastenelerinin 5 yılda sağlık sisteminin dönüşümünü sağladığını söyledi. Şehir hastanelerinin bütçede kara delik oluşturduğu iddialarını rakamlarla çürüten Bakan Koca "Şehir hastanelerinde her geçen gün daha nitelikli sağlık hizmeti veriliyor.
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Türkiye’nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak
Cumhurbaşkanı'mızın 'hayalim' dediği nitelikli hastanelerin artışı ve akademik kadronun buralarda hizmet veriyor olması teknik altyapıyla birlikte vatandaşımızın buraya yönelmesini sağladı" dedi.
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Türkiye’nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak
Şehir hastanelerinin sanıldığı gibi bütçeye yükünün kalmadığını söyleyen Koca "Hastanelerin bütçe içindeki payı azalışa geçti. İddia edildiği gibi 27.5 milyar euronun üzerinde ödeme yapılmayacak. Rakam metrekare başına nominal değere göre 2 bin 421 euro, bugünkü değere göre 1500 euro.
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Türkiye’nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak
Söz konusu parayla anahtar teslim bir şehir hastanesinin yapılması mümkün değil. 1500 euro'ya şehir hastanelerini yapacak olan varsa yapsın biz almaya talibiz. Hastanelerin bütçe içindeki payı hizmet dahil olmak üzere iki yılda yüzde 14.3'ten 11.4'e indi" dedi.
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Türkiye’nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak

HIZLI VE KONFORLU
23 şehir hastanesinde 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet verildiğini anlatan Koca, yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 şehir hastanesinin yapımının sürdüğünü kaydetti. Özel hastanelerdeki yatak artışının kamunun 10'da 1'i düzeyinde olduğuna dikkati çeken Koca, son 2 yılda ise bakanlığın yatak kapasitesinin 163 bin 207'den 172 bin 700'e, üniversite hastanelerinin yatak kapasitesi ise 44 binden 45 bine yükseldi" diye konuştu. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de faaliyete başladı.