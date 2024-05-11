Türkiye’nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak

HIZLI VE KONFORLU

23 şehir hastanesinde 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet verildiğini anlatan Koca, yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 şehir hastanesinin yapımının sürdüğünü kaydetti. Özel hastanelerdeki yatak artışının kamunun 10'da 1'i düzeyinde olduğuna dikkati çeken Koca, son 2 yılda ise bakanlığın yatak kapasitesinin 163 bin 207'den 172 bin 700'e, üniversite hastanelerinin yatak kapasitesi ise 44 binden 45 bine yükseldi" diye konuştu. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de faaliyete başladı.