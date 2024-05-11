11 Mayıs 2024, Cumartesi
Türkiye'nin sağlık üsleri şehir hastaneleri! 23 tanesi hizmette 12 ilde daha yapılacak
İlki 2017'de Mersin'de açılan şehir hastanelerinin sayısı 23'e ulaştı. Pandemi ve deprem günlerinde Türk sağlık sistemi bu eserlerle dünyaya parmak ısırttı. Şehir hastaneleri bugün toplam 34 bin yatak kapasitesi ve vatandaş odaklı hizmetiyle 'Ne gereği vardı' diyenlerin hezeyanlarını boşa çıkartıyor.
Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 07:30
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