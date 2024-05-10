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WhatsApp'ta Büyük Değişiklik! Yepyeni Tasarım Kullanıcılarla Buluştu

Giriş Tarihi: 10.05.2024
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WhatsApp’ta Büyük Değişiklik! Yepyeni Tasarım Kullanıcılarla Buluştu

WhatsApp, uzun zamandır beklenen tasarım değişikliğini sonunda yaptı! Hem iOS hem de Android için yeni bir arayüz sunan uygulama, daha modern ve kullanışlı bir deneyim vadediyor. İşte yeni yüze dair merak edilenler…

Uzun zamandır aynı arayüzü kullanan WhatsApp, sonunda hem iOS hem de Android için yepyeni bir tasarım yayınladı. Bu yeni tasarımla birlikte uygulamada birçok yenilik ve değişim de beraberinde geldi. İşte güncelleme sonrası merak edilen o değişiklikler…

YENİLİKLER NELER?

Yeşil Tema: WhatsApp, ikonik yeşil rengini tüm arayüze yayarak daha bütünsel bir görünüm elde etti. Bildirimler ve butonlar da artık yeşil renkte.

Daha Düzenli Tasarım: Yenilenen arayüz, daha düzenli ve kullanışlı bir deneyim sunuyor. Özellikle Android'de sekme butonları iOS sürümündeki gibi yerleştirilerek daha şık bir görünüm elde edildi.

Koyu Mod: Kullanıcıların uzun süredir talep ettiği Koyu Mod seçeneği nihayet WhatsApp'a geldi. Göz yorgunluğunu azaltan bu mod, düşük ışıkta daha rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

Yeni Renk Paleti: 35 farklı renkten oluşan yeni renk paleti ile uygulamada daha koyu tonlar tercih ediliyor.

Yuvarlak Simgeler: Simgeler ve resimler, daha modern bir görünüm için yuvarlak ve hatlı bir tasarıma sahip.

Geliştirilmiş Galeri Erişimi: iOS kullanıcıları için fotoğraf ve video gönderirken galeriye daha kolay erişim imkanı sunan bir eklenti düzeni getirildi.

Kategorize Edilmiş Kanallar: Kanallar sekmesi "İş" ve "Eğlence" gibi kategorilere ayrılarak, kullanıcıların aradıklarını daha kolay bulmalarına yardımcı oluyor.

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