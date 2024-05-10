WhatsApp’ta Büyük Değişiklik! Yepyeni Tasarım Kullanıcılarla Buluştu

YENİLİKLER NELER?

Yeşil Tema: WhatsApp, ikonik yeşil rengini tüm arayüze yayarak daha bütünsel bir görünüm elde etti. Bildirimler ve butonlar da artık yeşil renkte.

Daha Düzenli Tasarım: Yenilenen arayüz, daha düzenli ve kullanışlı bir deneyim sunuyor. Özellikle Android'de sekme butonları iOS sürümündeki gibi yerleştirilerek daha şık bir görünüm elde edildi.