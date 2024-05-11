Bingöl'de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda da 14 kilo 500 gram skunk ile 6,65 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

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