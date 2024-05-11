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Eymir Gölü’nün muhteşem gün batımı! Kartpostallık görüntüler oluştu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 11.05.2024 23:35
Ankara'nın doğal güzelliklerinden biri olan Eymir Gölü, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Adeta bir tabloya dönüşen Eymir Gölü gün batımıyla görenleri mest ediyor.
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