Eymir Gölü’nün muhteşem gün batımı! Kartpostallık görüntüler oluştu

Ankara'nın doğal güzelliklerinden biri olan Eymir Gölü, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Adeta bir tabloya dönüşen Eymir Gölü gün batımıyla görenleri mest ediyor.

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