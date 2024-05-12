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MGM yeni hava tahmin raporunu yayımladı! Bu kentlerde yaşayanlar dikkat | 19 ile sarı kodlu alarm

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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MGM yeni hava tahmin raporunu yayımladı! Bu kentlerde yaşayanlar dikkat | 19 ile sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, 19 ile sarı kodlu uyarı yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Erzurum ve Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 19 il hangileri? İşte 5 günlük yeni hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; pazar günü öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

19 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari


HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

5 GÜNLÜK YENİ HAVA TAHMİN RAPORU...


12 MAYIS PAZAR



13 MAYIS PAZARTESİ



14 MAYIS SALI

15 MAYIS ÇARŞAMBA


16 MAYIS PERŞEMBE

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