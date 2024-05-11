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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski sevgilisi Yargı'nın yıldızı çıktı! Kendisinden 17 yaş büyük...

İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski sevgilisi Yargı'nın yıldızı çıktı! Kendisinden 17 yaş büyük...

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in özel hayatıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Ergeç'in eski aşkı Yargı dizinin yıldızıymış! İşte o oyuncu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:42
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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın yıldızı çıktı! Kendisinden 17 yaş büyük...

İnci Taneleri'nin güzel oyuncusu Selma Ergeç'in hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın yıldızı çıktı! Kendisinden 17 yaş büyük...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerle aynı projede yer alan ve Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in eski sevgilisi merak edildi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın yıldızı çıktı! Kendisinden 17 yaş büyük...

Ergeç'in eski sevgilisinin kim olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer, Selma Ergeç bir zamanlar kendisinden 16 yaş büyük olan Yargı'nın başrolüyle aşk yaşamış.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın yıldızı çıktı! Kendisinden 17 yaş büyük...

İşte Selma Ergeç başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın yıldızı çıktı! Kendisinden 17 yaş büyük...

MERT YAZICIOĞLU