İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski sevgilisi Yargı'nın yıldızı çıktı! Kendisinden 17 yaş büyük...

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in özel hayatıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Ergeç'in eski aşkı Yargı dizinin yıldızıymış! İşte o oyuncu...