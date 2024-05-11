Tel Aviv’de sokaklar yine karıştı! Binlerce İsrailli ’den katil Netanyahu’ya protesto | İşgal polisinden tazyikli su ile sert müdahale

"Yalnız gösterilerin odak noktası her zaman olduğu gibi başkent Tel Aviv oldu. Başkent Tel Aviv'de Savunma bakanlığının önünde toplandı göstericiler. Binlerce kişi takıldı ve yürüyüş çağrısı yapıldı fakat göstericiler yürümek istediğinde polis engeliyle karşılaştı."

" Protestoculara karşı sert bir polis müdahalesi geldi. İsrail polisi tomalarıyla bu gösteriye müdahale etti. Bu hafta polsi göstericilerin yolda ilerlemesine dahi izin vermedi, ilk defa bu kadar sert bir duruşları vardı."

"Göstericiler Netanyahu hükümetinin meşrutiyetini kaybettiğini ve savaşı uzattığını siyasi gerekçelerle bu savaşı devam ettirdiğini savunuyorlar.Özellikle geçtiğimiz hafta Hamasa'ın ateşkes teklifine İsrail hükümetinin bunu reddetmesinin ardından bu gösteriler dahada ivme kazandı ve protestocular tepkilerini daha fazla eylemle ortaya koyduğu bir hal ortaya konulmuş durumda."