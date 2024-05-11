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Tel Aviv'de sokaklar yine karıştı! Binlerce İsrailli 'den katil Netanyahu'ya protesto | İşgal polisinden tazyikli su ile sert müdahale

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Tel Aviv’de sokaklar yine karıştı! Binlerce İsrailli ’den katil Netanyahu’ya protesto | İşgal polisinden tazyikli su ile sert müdahale

İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Kudüs’te yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi. İşgal polisleri, esir takas anlaşması yapılması için gösteri düzenleyen halkına sert müdahalelerde bulundu. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına bağlanan AA muhabiri Enes Canlı Tel Aviv'deki gösterilerin merkezinden detayları anlattı.

Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Yüzlerce kişi, Başkent Tel Aviv ve Kudüs'teki Başbakanlık Konutu önünde hükümet karşıtı protesto düzenleyerek, Netanyahu hükümetini İsrailli esirleri yalnız bırakmakla suçladı.


Protestocuların Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu çıkışlarına kurulan barikatları aşmaya çalışması sonucu polis ile aralarında arbede çıktı. Atlı polisler ve tazyikli su kullanılarak göstericiler dağıtılmaya çalışırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Kudüs'teki Başbakanlık Konutu önündeki protestoda ise Netanyahu aleyhine ve İsrailli esirler için "Onları canlı istiyoruz" sloganları atıldı. Göstericiler, ellerinde İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına bağlanan AA muhabiri Enes Canlı Tel Aviv'deki gösterilerin merkezinden detayları anlattı. İşte Canlı'nın açıklamalarından satır başlıkları;

"İsrail'de her cumartesi olduğu gibi Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin yakınları onların destekçileri aynı zamanda Netanyahu hükümetinin istifası için çağrıda bulunanlar artık Gazze'deki savaşın sona ermesini isteyenler bu cumartesi de ülke genelinde sokaklara döküldü."

"Yalnız gösterilerin odak noktası her zaman olduğu gibi başkent Tel Aviv oldu. Başkent Tel Aviv'de Savunma bakanlığının önünde toplandı göstericiler. Binlerce kişi takıldı ve yürüyüş çağrısı yapıldı fakat göstericiler yürümek istediğinde polis engeliyle karşılaştı."

" Protestoculara karşı sert bir polis müdahalesi geldi. İsrail polisi tomalarıyla bu gösteriye müdahale etti. Bu hafta polsi göstericilerin yolda ilerlemesine dahi izin vermedi, ilk defa bu kadar sert bir duruşları vardı."

"Göstericiler Netanyahu hükümetinin meşrutiyetini kaybettiğini ve savaşı uzattığını siyasi gerekçelerle bu savaşı devam ettirdiğini savunuyorlar.Özellikle geçtiğimiz hafta Hamasa'ın ateşkes teklifine İsrail hükümetinin bunu reddetmesinin ardından bu gösteriler dahada ivme kazandı ve protestocular tepkilerini daha fazla eylemle ortaya koyduğu bir hal ortaya konulmuş durumda."

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