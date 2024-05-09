09 Mayıs 2024, Perşembe
İl haritası değişiyor! Türkiye'de 82-83-84 plaka kodu sahibi olma sırası bu ilçelerde!
2024 yılında, il olma potansiyeli yüksek olan 76 ilçe, dikkatle belirlenen kriterler doğrultusunda titizlikle sıralandı. Bu kriterler arasında nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, altyapı olanakları ve bölgesel etkileşim gibi faktörler ön plandaydı. Belirlenen ilçelerin il olma potansiyeline sahip olması, sadece yerel yönetimler için değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma açısından da büyük önem taşıyor. Bu sıralama, ilçelerin gelecekteki yönetim ve kalkınma stratejilerini belirlemede önemli bir rehber olacak.
Giriş Tarihi: 09.05.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 08:33
- 1
- 32
- 2
- 32
- 3
- 32
- 4
- 32
- 5
- 32