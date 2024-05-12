Eurovision'da katil İsrail'in temsilcisi Eden Golan yuhalandı! "Filistin" sloganları ile büyük tepki aldı | işte o anlar...

YARIŞMANIN YAPILDIĞI KENTTE İSRAİL PROTESTOLARI

İsrail'in, bu gece düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, yarışmanın yapıldığı İsveç'in Malmö kentini karıştırdı. Kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken, İsrail'in yarışmaya katılması da protesto edildi. Kentteki Büyük Meydan'da toplanan yaklaşık 30 bin kişi, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar açarak, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı.