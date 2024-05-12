Eurovision'da katil İsrail'in temsilcisi Eden Golan yuhalandı! "Filistin" sloganları ile büyük tepki aldı | işte o anlar...
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan, finalde şarkısını söylerken yuhalandı. 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan performansını sergilerken basın odasındaki birçok gazeteci salonu terk etti. Ayrıca yüzlerce seyirci Golan'a "Filistin" sloganları ile tepki gösterdi. Öte yandan İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı. İşte o anlar...
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.
Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre, Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada
yuhalandı.
20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan performansını sergilerken basın odasındaki birçok gazeteci salonu terk etti.
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yönelik tepkiler sürerken finalde şarkı söyleyen 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı.
Şarkıcı Golan'ın yuhalandığı anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.
POLİS KORUMASINDA ARENAYA GİTTİ
İsrail temsilcisi şarkıcı Eden Golan'a, bugün yapılacak final için arenaya giderken 100'den fazla polis eşlik etti. Bir polis helikopteri ise konvoyu havadan takip etti.
PROVADA YUHALANMIŞTI
İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı. Prova süresince Golan protestoların hedefi olmuş ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.
YARIŞMANIN YAPILDIĞI KENTTE İSRAİL PROTESTOLARI
İsrail'in, bu gece düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, yarışmanın yapıldığı İsveç'in Malmö kentini karıştırdı. Kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken, İsrail'in yarışmaya katılması da protesto edildi. Kentteki Büyük Meydan'da toplanan yaklaşık 30 bin kişi, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar açarak, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı.
İSRAİL'İN EUROVISION'A KATILMASINA TEPKİLER
Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı. Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.
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