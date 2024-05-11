Prof. Dr. Özlü’den ’çöl tozu’ uyarısı: Astım ve KOAH hastaları dikkat

'2'İNCİ BİR ATAKLA KARŞILAŞACAĞIZ'

'Çöl tozu' olarak da adlandırılan doğa olayının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren Özlü, özellikle KOAH ve astım hastalarının, 'toz taşınımı'nın yoğun olduğu günlerde evde kalmalarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını önerdi. Prof. Dr. Özlü, "Yakın zamanda ülkemizde bir toz bulutu maruziyeti olmuş, hastane başvurularında, acil başvurularında, hatta ölüm sayılarında da artışlar gözlenmiş. Şimdi ikiinci bir atakla karşılaşacağız gibi görünüyor.

Özellikle astımlı, alerjisi olan hastalarımız bunu daha yoğun olarak hissettiler. Dikkat etmek lazım. Havada bulunan tozların ve gazların izin verilen miktarların üzerinde olması aslında hepimiz için bir sorun. Özellikle astım ve KOAH gibi akciğer hastalığı olanlar için daha büyük risk oluşturuyor" dedi.