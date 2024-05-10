ABD'den dikkat çeken ateşkes açıklaması! "Son derece üzücü"
7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve binlerce sivilin ölmesine neden olan katil İsrail kana doymuyor. Hamas, geçtiğimiz günlerde Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirirken katil İsrail'den olumsuz yanıt geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü” dedi. Öte yandan hatırlanacağı üzere ABD, İsrail'e her yıl yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardım sağlamıştı.
Geçtiğimiz günler (06.05.2024) Hamas'ın internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.
Ancak Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes istediği, Tel Aviv yönetiminin ise buna karşı çıktığı belirtildi.
İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakereleri sonuca ulaşmıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, müzakerelerdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin şimdilik anlaşma sağlanamadan sona erdiğini belirterek, "Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü" dedi.
ABD'nin anlaşmazlıkların aşılabileceğine inandığını belirten Kirby, "Yüz yüze görüşmeler sona ermiş olsa da, sanal ortamda da olsa müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz. Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.
İsrail'in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını söyleyerek, "Endişeyle takip ediyoruz. İsraillileri bir kez daha Refah sınırını insani yardıma açmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
KATLİAMIN ÖNÜNÜ AÇTI
Öte yandan hatırlanacağı üzere ABD, İsrail'e her yıl yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardım sağlamıştı. Ayrıca ABD yönetimi, askeri ve siyasi anlamda İsrail'e tüm eylemleri için ön koşulsuz destek vererek, bu yardımlarının bir sınırı olmadığını yineledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in binlerce kişiyi öldürdüğü Gazze ile ilgili ateşkes karar tasarılarını da veto eden ABD yönetimi, katliamın sürmesinin önünü açtı.
İSRAİL'E 10 YILDA 38 MİLYAR DOLAR ASKERİ YARDIM TAAHHÜDÜ
ABD yönetimi, 1999'dan bu yana uzun yıllardır İsrail'e 10 yıllık anlaşmalar kapsamında askeri destek sağlıyor. İki ülke arasındaki son anlaşma 2016'da imzalandı ve ABD, 10 yıl içinde İsrail'e 38 milyar dolarlık askeri yardımda bulunmayı taahhüt etti.
Eski Başkan George Bush döneminde 2007'de onaylanan ve 2018'de sona eren askeri yardım paketi kapsamında İsrail'e ödenen miktar yıllık 3,1 milyar dolardı. Bu miktar, 2016'da imzalanan anlaşma ile 3,8 milyar dolara çıktı. Bu paket çerçevesinde her gün 10,4 milyon dolar Amerikalıların cebinden alınıp İsrail'e aktarılıyor.
ABD, bu askeri desteklerin yanında İsrail'e ayrıca F-35 Müşterek Taarruz Uçağı da dahil olmak üzere dünyanın en gelişmiş askeri teçhizatlarına erişim hakkı veriyor.
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