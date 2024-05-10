Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim’de müjdelendiler

Üzüm: Besleyici ve Sağlıklı Bir Seçim

Üzümün Sağlık Üzerine Faydaları: Üzüm, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Bu özellikleri ile kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur, kalp sağlığını destekler ve genel enerji seviyelerini artırır. Ayrıca, üzüm, hafızayı güçlendirmek ve vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olmak gibi önemli sağlık yararlarına sahiptir.

"Gökten su indiren O'dur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz..." (En'âm, 99)