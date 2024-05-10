10 Mayıs 2024, Cuma
Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim'de müjdelendiler
Kur'an ayetlerinde insanların dünya ve ahirette huzurlu bir yaşam sürmeleri için çeşitli öğütler ve yönergeler bulunmaktadır. Bu ayetler arasında insan yaşamının sağlığına ve refahına uygun beslenme konusuna da vurgu yapılmaktadır. Kur'an'da geçen mucizevi besinler, insan sağlığına olan faydalarıyla önemli bir yer tutar. Bu nedenle, Kur'an'daki bu mucizevi besinlerin derlendiği bir liste, insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine ve Allah'ın nimetlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilir.
Giriş Tarihi: 10.05.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 13:10
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