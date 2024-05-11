Katil İsrail'in 'son sığınak' Refah'a saldırı hazırlığına AB'den tepki: Kabul edilemez

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail, mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. İşgalci terör Örgütü İsrail 2 milyon yakın insanın sığındığı ve sıkıştığı Refah'a saldırı hazırlığı yapıyor. Bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İşte detaylar...