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Haberler Galeri Katil İsrail'in 'son sığınak' Refah'a saldırı hazırlığına AB'den tepki: Kabul edilemez

Katil İsrail'in 'son sığınak' Refah'a saldırı hazırlığına AB'den tepki: Kabul edilemez

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail, mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. İşgalci terör Örgütü İsrail 2 milyon yakın insanın sığındığı ve sıkıştığı Refah'a saldırı hazırlığı yapıyor. Bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 22:09
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AB’den katil İsrail’e Refah uyarısı: Kabul edilemez

Gazze'de İşgalci İsrail tarafından çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor.

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AB’den katil İsrail’e Refah uyarısı: Kabul edilemez

Tüm dünyanın gözü önünde soykırım yapan katil İsrail ordusu, gözünü Refah'a çevirdi.

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AB’den katil İsrail’e Refah uyarısı: Kabul edilemez

Tüm uyarılara rağmen Refah'a saldırı düzenleyen İsrail yönetimine bir tepki de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'den geldi.

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AB’den katil İsrail’e Refah uyarısı: Kabul edilemez

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, X hesabındaki paylaşımında İsrail'i uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve Refah'a kara saldırısı yapmamaya çağırdı.

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AB’den katil İsrail’e Refah uyarısı: Kabul edilemez

Konsey Başkanı, "Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez. Geçiş noktaları tamamen işler durumda olmalı ve vahim kıtlığın ortasında temel insani yardımın geçmesine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı. Kalıcı ateşkesin sağlanması için çabaların devam etmesi gerektiğini belirten Michel, AB'nin, bölgede kalıcı ve adil barışın sağlanması için iki devletli çözüme bağlılığını yineledi.