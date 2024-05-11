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TPAO'ya 150 personel alınacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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TPAO’ya 150 personel alınacak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta TPAO bünyesinde görev yapacak 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel alınacağını duyurdu.

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