8.8 milyon lirasını forexcilere kaptırınca şikayetçi oldu! 36 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da C.K. isimli bir kişi, kendisini arayarak dünya borsasına hakim olduklarını ve Forex adı verilen yatırım olanaklarından istifade edebilmek için yatırım tavsiyesi hizmeti verdiklerini söyleyen şirketle görüştü. C.K., görüşme sırasında herhangi bir işlem için yardım istemediğini belirtti. Ancak şirket mesajlaşma uygulaması üzerinden belli aralıklarla kendisine yatırım tavsiyesinde bulundu. Bir süre sonra yapılan tavsiyelerin kendisini cezbetmesi üzerine C.K. farklı tarihlerde şirkete 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar 31 bin 247 euro yatırdı.