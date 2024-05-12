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Tel Aviv'de sokaklar yine karıştı! Binlerce İsrailli 'den katil Netanyahu'ya protesto | İşgal polisinden tazyikli su ile sert müdahale

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 01:00
İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Kudüs’te yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi. İşgal polisleri, esir takas anlaşması yapılması için gösteri düzenleyen halkına sert müdahalelerde bulundu. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına bağlanan AA muhabiri Enes Canlı Tel Aviv'deki gösterilerin merkezinden detayları anlattı.
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