12 Mayıs 2024, Pazar
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Tel Aviv'de sokaklar yine karıştı! Binlerce İsrailli 'den katil Netanyahu'ya protesto | İşgal polisinden tazyikli su ile sert müdahale
İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Kudüs’te yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunun önünde hükümet karşıtı protesto düzenledi. İşgal polisleri, esir takas anlaşması yapılması için gösteri düzenleyen halkına sert müdahalelerde bulundu. A Haber'de yayınlanan Satır Arası programına bağlanan AA muhabiri Enes Canlı Tel Aviv'deki gösterilerin merkezinden detayları anlattı.