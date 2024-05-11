İstanbul - Kasımpaşa Mevlevihanesi 99 yıl aradan sonra tekrar açıldı

400 YILLIK MEVLEVÎHÂNE

İstanbul'da açılan 3'üncü mevlevihane olma özelliğini taşıyan Kasımpaşa Mevlevihanesi, 1620'li yıllarda Fırıncızâde Şeyh Sırrı Abdi Dede'nin gayretleriyle inşa edildi. 1731 yılında ilk kez kapsamlı bir tamirat geçiren Kasımpaşa Mevlevîhânesi, 1796'da III. Selim, 1835'te ise II. Mahmud himayesinde tekrar inşa edildi. Kurulduğu tarihten tekkelerin kapatıldığı 1925 senesine kadar üç yüz sene boyunca faaliyet gösterdi.