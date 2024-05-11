İstanbul - Kasımpaşa Mevlevihanesi 99 yıl aradan sonra tekrar açıldı
İstanbul'un 3'üncü mevlevihanesi olan Kasımpaşa Mevlevihanesi, 99 yılın ardından tekrar hizmete açıldı. Turizm ve Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce aslına uygun olarak restore edilen yapıda, tasavvuf, eğitim ve sanat alanlarında çalışmalar yapılacak.
Kurulduğu tarihten itibaren 300 yıl boyunca faaliyetini sürdüren, Turizm ve Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Kasımpaşa Mevlevihanesi, İnsan ve İrfan Vakfı öncülüğünde, 99 yıl aranın ardından törenle tekrar hizmete açıldı.
Saat 12.00'de gerçekleşen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak ve üyelerinin yanı sıra davetliler katıldı.
Sema gösterisinin yapılacağı semahaneye post serilmesinin ardından Mehmet Fatih Çıtlak açılış konuşmasını yaptı. Çıtlak'ın konuşmasının ardından niyaz ilahisi eşliğinde sema gösterisi yapıldı.
400 YILLIK MEVLEVÎHÂNE
İstanbul'da açılan 3'üncü mevlevihane olma özelliğini taşıyan Kasımpaşa Mevlevihanesi, 1620'li yıllarda Fırıncızâde Şeyh Sırrı Abdi Dede'nin gayretleriyle inşa edildi. 1731 yılında ilk kez kapsamlı bir tamirat geçiren Kasımpaşa Mevlevîhânesi, 1796'da III. Selim, 1835'te ise II. Mahmud himayesinde tekrar inşa edildi. Kurulduğu tarihten tekkelerin kapatıldığı 1925 senesine kadar üç yüz sene boyunca faaliyet gösterdi.
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