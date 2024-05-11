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Haberler Galeri 'Tosun Paşa' filmindeki acı gerçek! 47 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer o sahnede...

'Tosun Paşa' filmindeki acı gerçek! 47 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer o sahnede...

Yeşilçam filmleri, yıllar geçmesine rağmen hala geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenmeye devam ediyor. Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa,zaman zaman televizyonda yayınlanıyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz performansıyla başrolde yer aldığı bu filmdeki gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 12:33
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’Tosun Paşa’ filmindeki acı gerçek! 47 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer o sahnede...

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Kemal Sunal, Adile Naşit, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta oyuncuların yer aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa" filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

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’Tosun Paşa’ filmindeki acı gerçek! 47 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer o sahnede...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tosun Paşa filmiyle ilgili gerçek öğrenenleri şaşkına çevirdi.

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’Tosun Paşa’ filmindeki acı gerçek! 47 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer o sahnede...

1976 yılında gösterime giren bir filmin 47 yıl sonra ortaya çıkan gerçeği, sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. Meğer o sahnede talihsiz bir olay yaşanmış.

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’Tosun Paşa’ filmindeki acı gerçek! 47 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer o sahnede...

İşte ilginç kareler ve Yeşilçam'ın bilinmeyenleri...

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’Tosun Paşa’ filmindeki acı gerçek! 47 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer o sahnede...

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