'Tosun Paşa' filmindeki acı gerçek! 47 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer o sahnede...

Yeşilçam filmleri, yıllar geçmesine rağmen hala geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenmeye devam ediyor. Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa,zaman zaman televizyonda yayınlanıyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz performansıyla başrolde yer aldığı bu filmdeki gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...