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Başkan Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti! İşte Play-Off eşleşmeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Başkan Erdoğan, Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe’yi tebrik etti! İşte Play-Off eşleşmeleri...

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçları sona erdi. Eyüpspor ve Göztepe Süper Lige çıkmayı başardı. Karşılaşmaların ardından Play-Off'a kalan ve küme düşen takımlar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

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