Çöl tozu şehirleri esir aldı | Göz gözü görmedi, araçları çamur kapladı
Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Rize, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’da etkisi gösterdi, görüş mesafesini düşürdü. Yağmurla beraber araçların üzeri çamura bulandı. Uzman isimler vatandaşları sokağa maskesiz çıkmama konusunda uyardı. Toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta tozdan görünmez hale geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Afrika ve Suriye üzerinden gelecek toz taşınımına karşı uyarısı sonrası bugün sabahın erken saatlerinde toz bulutu, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'de yoğunlaştı.
YÜKSEK TEPELER GÖRÜNMEZ HALE GELDİ!
Görüş mesafesinin azaldığı şehirlerde toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta tozdan görünmez hale geldi. Araçların üzerini tozla kaplayan taşınım nedeniyle bazı ilçelerde hava kalitesi de düştü. Bölgede toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.
Beklenen toz taşınımının etkili olduğunu, kısa süreli bir yağmurun da yağdığını belirten lokanta işletmecisi Servet Cırık, masaların ve araçların çamurla kaplandığını söyledi.
Toz nedeniyle gözlerini açamadığını ifade eden Recep Gül, "Afrika'dan gelen toz yüzümüzü, gözümüzü, ağzımızı dolduruyor. Şimdi yüzümü yıkayacağım, 2 dakika sonra tekrar gözümü açamayacağım. Afrika'dan gelen toza hiç kimse bir şey yapamaz, tabiatın verdiği bir şeydir" dedi.
Başka bir vatandaş ise "Sabah arabamı yıkadım, 5 dakika sonra tekrar çamur yağmış, zaten insan yüzünde hissediyor. En güzeli bu havada maske kullanmak" diye konuştu.
"ÖNLEM AMAÇLI MASKE TAKIYORUM"
Esnaftan Veysel Babaoğlu ise, "İki gündür toz bulutu ve çamur var. Onun için önlem amaçlı maske takıyorum. Ben de burada esnafım, insanlara yardım etmek amacıyla ücretsiz maske dağıtıyorum. Araçlarımızın hepsi çamura bulandı. İnşallah en kısa zamanda bitecek diye temenni ediyorum" dedi.
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