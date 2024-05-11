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Çöl tozu şehirleri esir aldı | Göz gözü görmedi, araçları çamur kapladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Çöl tozu şehirleri esir aldı | Göz gözü görmedi, araçları çamur kapladı

Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Rize, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’da etkisi gösterdi, görüş mesafesini düşürdü. Yağmurla beraber araçların üzeri çamura bulandı. Uzman isimler vatandaşları sokağa maskesiz çıkmama konusunda uyardı. Toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta tozdan görünmez hale geldi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü. Kent merkezleri ve bazı ilçelerde toz taşınımı etkili oldu. Taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı, bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Afrika ve Suriye üzerinden gelecek toz taşınımına karşı uyarısı sonrası bugün sabahın erken saatlerinde toz bulutu, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'de yoğunlaştı.

YÜKSEK TEPELER GÖRÜNMEZ HALE GELDİ!

Görüş mesafesinin azaldığı şehirlerde toz taşınımı nedeniyle yüksek tepeler adeta tozdan görünmez hale geldi. Araçların üzerini tozla kaplayan taşınım nedeniyle bazı ilçelerde hava kalitesi de düştü. Bölgede toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Toros dağları ile Akdeniz'in de tozdan görünmez duruma geldiği şehirde bazı vatandaşlar maske ile tedbir aldı. Toz bulutunun etkili olduğu Erdemli ilçesinde de gece kısa süreli yağan yağmur, araçların üzerinin çamur lekesiyle kaplanmasına neden oldu.

Beklenen toz taşınımının etkili olduğunu, kısa süreli bir yağmurun da yağdığını belirten lokanta işletmecisi Servet Cırık, masaların ve araçların çamurla kaplandığını söyledi.

Toz nedeniyle gözlerini açamadığını ifade eden Recep Gül, "Afrika'dan gelen toz yüzümüzü, gözümüzü, ağzımızı dolduruyor. Şimdi yüzümü yıkayacağım, 2 dakika sonra tekrar gözümü açamayacağım. Afrika'dan gelen toza hiç kimse bir şey yapamaz, tabiatın verdiği bir şeydir" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Sabah arabamı yıkadım, 5 dakika sonra tekrar çamur yağmış, zaten insan yüzünde hissediyor. En güzeli bu havada maske kullanmak" diye konuştu.

"ÖNLEM AMAÇLI MASKE TAKIYORUM"

Esnaftan Veysel Babaoğlu ise, "İki gündür toz bulutu ve çamur var. Onun için önlem amaçlı maske takıyorum. Ben de burada esnafım, insanlara yardım etmek amacıyla ücretsiz maske dağıtıyorum. Araçlarımızın hepsi çamura bulandı. İnşallah en kısa zamanda bitecek diye temenni ediyorum" dedi.

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