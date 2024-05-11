Çöl tozu şehirleri esir aldı | Göz gözü görmedi, araçları çamur kapladı

"ÖNLEM AMAÇLI MASKE TAKIYORUM"

Esnaftan Veysel Babaoğlu ise, "İki gündür toz bulutu ve çamur var. Onun için önlem amaçlı maske takıyorum. Ben de burada esnafım, insanlara yardım etmek amacıyla ücretsiz maske dağıtıyorum. Araçlarımızın hepsi çamura bulandı. İnşallah en kısa zamanda bitecek diye temenni ediyorum" dedi.