Göbek yağlarını cayır cayır yakıyor! Uyumadan önce 3 kaşık yiyin...

Hazırlanışı:

Bir kase yoğurdu alın ve içerisine 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz zerdeçal ve 1 çay kaşığı toz tarçını ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

Yoğurt kürünü haftada 2 defa düzenli olarak tüketmek etkili olacaktır. Ayrıca, gece uyumadan 30 dakika önce bu kürü tüketmeniz daha etkili sonuçlar verebilir.