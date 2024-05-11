Göbek yağlarını cayır cayır yakıyor! Uyumadan önce 3 kaşık yiyin...
Kış aylarında aldığınız fazla kilolar özellikle göbek bölgenizde yağlanmaya sebep olabilir. Ancak endişelenmeyin, göbek ve bel bölgesindeki inatçı yağlardan kurtulmak için birçok etkili yöntem bulunmaktadır. İşte göbek yağlarını kısa sürede yakmanıza yardımcı olacak tarif...
Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Diyet listenize ekleyeceğiniz bu kür sayesinde metabolizmanızı hızlandırıp kısa sürede kilo verebilirsiniz.
Yoğurt, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağırsakların çalıştırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirerek kısa sürede yağ yakımını gerçekleştirir. Vücutta biriken şişkinliği ve ödemi atar.
Yoğurt kürü için gereken malzemeler:
-1 kase yoğurt
-1 çay kaşığı toz zencefil
-1 çay kaşığı toz zerdeçal
-1 çay kaşığı toz tarçın
Hazırlanışı:
Bir kase yoğurdu alın ve içerisine 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz zerdeçal ve 1 çay kaşığı toz tarçını ekleyin.
Malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.
Yoğurt kürünü haftada 2 defa düzenli olarak tüketmek etkili olacaktır. Ayrıca, gece uyumadan 30 dakika önce bu kürü tüketmeniz daha etkili sonuçlar verebilir.
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