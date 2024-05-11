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Kocaelispor'da Mustafa Gürsel dönemi bitti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Kocaelispor’da Mustafa Gürsel dönemi bitti

TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup, toplantı sonrası Teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" denildi.

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