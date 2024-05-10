10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

Motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 10.05.2024
ABONE OL
Motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

Zeytinburnu'nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli polis ekibi aynı istikamette ilerleyen taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki polis memuru yaralandı.

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA