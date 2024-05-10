Motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.