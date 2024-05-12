Bakan Güler duyurdu! Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır

Silahlı kuvvetlerin, son eğitim yılında 89 ulusal ve uluslararası tatbikat icra ettiğini belirten Güler, "Fiili safhası 9 Mayıs'ta başlayan ve 30 Mayıs'a kadar devam edecek olan Efes tatbikatımız da çok geniş bir uluslararası katılımla icra edilmektedir." açıklamasında bulundu.

'EĞİTİMLİ BİR ORDU SAVAŞIN YARISINI KAZANMIŞ DEMEKTİR'

Bakan Güler, tatbikatların askeri eğitimin zirvesi ve ekip ruhunun pekiştirilmesi olarak niteleyerek, "Şu hususa özellikle dikkat çekmek isterim ki, birlikte çalışabilme yeteneği, ekip olmanın aynı hedef ve ideale yönelmenin önemli bir göstergesidir. Siz, kıymetli silah arkadaşlarımın da askeri eğitimin zirvesi olan tatbikatları, mesleki deneyimlerinizi geliştirmeniz ve ekip ruhunuzu pekiştirmeniz açısından bir fırsat olarak görüp en iyi şekilde değerlendirmenizi bekliyoruz. Unutmayınız ki, eğitimli bir ordu savaşın yarısını kazanmış demektir. Bilgi ve becerilerin sürekli tazelenmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesi başarının temel unsurudur. Bu yönüyle iştirak ettiğiniz her tatbikat; yeni bir deneyim, yeni bir başarı hikayesine giden yolun da ilk adımıdır." ifadelerine yer verdi.