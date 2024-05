Bakan Güler duyurdu! Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Burada ayrıca bir hususu da bilhassa vurgulamak isterim, dost ve müttefik ülke temsilcilerinin, bu gibi tatbikatlarda Donanmamızın başarılarından ve sahip olduğu üstün niteliklerden övgüyle söz etmeleri de bizim için ayrıca gurur vericidir. Bu vesileyle, tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın seçkin personeli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kıymetli personeline, üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bugün, istikrarsızlığın ve belirsizliğin hat safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçiyoruz. Bu kaotik ortamda ülkelerin güvenliğinin sağlanması, her zamankinden daha zorlu bir hal almıştır. Dolayısıyla çok boyutlu ve karmaşık hale gelen bu güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü pekiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlamak için gerçekleştirilen tatbikatlarda, personelin muharebe şartlarına uygun olarak en iyi şekilde eğitilmesi vazgeçilmezdir. Bu doğrultuda sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmekteyiz." dedi.