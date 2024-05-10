Nebahat Çehre’nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika...

Kendine Güven ve Tarz

Nebahat Çehre, "Ben çok güzelim" gibi bir iddiası olmadığını söyleyerek, "Sadece 'yaşımın üst modeli' olmaya çalışıyorum. En iyi nasıl olurumdan ziyade nasıl daha sağlıklı olurum diye uğraş veriyorum" ifadelerini kullandı. Kendine güvenin ve kendi tarzını bilmek, Çehre için oldukça önemli unsurlar.