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Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika...
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu dizisindeki unutulmaz performansıyla ve sonrasında birçok yapımda sergilediği başarılı rollerle izleyicilerin takdirini kazanmıştır. Günümüzde 80 yaşında olan Çehre, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, sağlıklı yaşam tarzıyla da gündemde. Son zamanlarda uyguladığı diyetle dikkat çeken Çehre'nin zayıflık sırrı, disiplinli bir yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarında yatıyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:30Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:30