ABD polisi siyahi askere kurşun yağdırdı! Kapıyı elinde silahla açtı canından oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis ihbar üzerine bir eve gitti. Kapıyı 23 yaşında elinde silah olan siyahi bir asker açtı. Polis hiç düşünmeden art arda tetiğe bastı. Asker, 6 kurşunla hayatını kaybetti. Ülkede tartışmalara yol açan o görüntüleri A Haber ekrana getirdi.

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