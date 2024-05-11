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ABD polisi siyahi askere kurşun yağdırdı! Kapıyı elinde silahla açtı canından oldu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.05.2024 17:01
Amerika Birleşik Devletleri'nde polis ihbar üzerine bir eve gitti. Kapıyı 23 yaşında elinde silah olan siyahi bir asker açtı. Polis hiç düşünmeden art arda tetiğe bastı. Asker, 6 kurşunla hayatını kaybetti. Ülkede tartışmalara yol açan o görüntüleri A Haber ekrana getirdi.
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