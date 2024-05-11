Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu | İşte güncel fiyatı...
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlendi.
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için kilogram başı yaş çay alım fiyatını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlendi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.
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