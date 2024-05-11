Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu | İşte güncel fiyatı...

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.