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Eurovision'da katil İsrail'in temsilcisi Eden Golan yuhalandı! "Filistin" sloganları ile tepki aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 00:28
Güncelleme:12.05.2024 01:00
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan, finalde şarkısını söylerken yuhalandı.  20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan performansını sergilerken basın odasındaki birçok gazeteci salonu terk etti. İşte o anlar...
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