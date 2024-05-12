Eurovision'da katil İsrail'in temsilcisi Eden Golan yuhalandı! "Filistin" sloganları ile tepki aldı

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan, finalde şarkısını söylerken yuhalandı. 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan performansını sergilerken basın odasındaki birçok gazeteci salonu terk etti. İşte o anlar...

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