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Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme! Başkan Erdoğan'dan öğretmene şiddet açıklaması "Cezalar yarı oranında artacak"

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması Cezalar yarı oranında artacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini belirterek, "Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak." dedi. Başkan Erdoğan devamında ise "Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak, tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklara kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkenin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenleri her türlü olumsuzluktan korumanın, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceği inşa ve ihya eden öğretmenlerin, başlarının tacı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükümet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak, tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak."

Başkan Erdoğan, öğretmenlerin müsterih olması gerektiğini vurgulayarak, "Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakarca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.
• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.
• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.
• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

NE OLMUŞTU?

Iraklı Y.K. (17), iddialara göre geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı.

5 ay sonra okula gelen Y.K. dün, Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, okul müdürünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

SALDIRGANIN YARALAMADAN SUÇ KAYDI VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şahıs aynı gün görevlilerce yakalanmış, şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 'taksirle yaralama' ve '6136 SKM' suçlarından kaydı olduğu belirlenmiş, ayrıca 'kayıp şahıs' kaydının olduğu da tespit edilmiştir." denildi.

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