Türkiye ile Yunanistan arasında kritik zirve! Miçotakis pazartesi Türkiye'ye geliyor

Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 13 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek. Kritik görüşmede, başta ekonomi olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ı son ziyareti sırasında Miçotakis arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi sonucunda iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti. Peki, 13 Mayıs'ta yapılacak olan görüşmede masaya hangi konular yatırılacak? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN