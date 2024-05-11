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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi sakatlık şoku! 3 isim kadroda yok...

Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
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Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı öncesi sakatlık şoku! 3 isim kadroda yok...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar maç kadrosuna alınmadı. İşte detaylar...

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