11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kripto varlıkları olanları yakından ilgilendiriyor! Ceza ve yaptırımlar kapıda: Bu hafta Meclis'e sunulacak

Kripto varlıkları olanları yakından ilgilendiriyor! Ceza ve yaptırımlar kapıda: Bu hafta Meclis'e sunulacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.05.2024 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
ABONE OL
Kripto varlıkları olanları yakından ilgilendiriyor! Ceza ve yaptırımlar kapıda: Bu hafta Meclis’e sunulacak

AK Parti'nin bu hafta içi Meclis'e sunacağı kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerde son aşamaya gelindi. Bununla birlikte kripto varlıkların alım satıma konu edildiği platformların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve denetimi kapsamına alınması ve piyasadaki riskin azaltılması hedeflendiği gibi teklifte uygulanacak yaptırım ve cezalar da yer alacak.

Kripto varlıkları olanların ilgilendiren düzenleme bu hafta Meclis'te olacak. TBMM'de bu hafta birçok konu ele alınacak ancak kripto para düzenlenlemesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AK Parti'nin sunacağı kripto düzenlemesi ile platformlar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, uygulanacak yaptırım ve cezaların yanı sıra uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılmasının sağlanması hedefleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yapılan çalışmayla kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerindeki hazırlıklar tamamlandı. Teklifin hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

SPK DEVREYE GİRİYOR: CEZA VE YAPTIRIM YER ALACAK

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, bunların alım satıma konu edildiği platformların SPK tarafından lisanslanması ve SPK düzenleme ve denetimi kapsamına alınması amaçlanıyor.

Teklifte, platformlarda müşteriler adına tutulan nakit ve kripto varlıkların saklanması, platformlar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, uygulanacak yaptırım ve cezalar yer alacak. Platformların faaliyet esaslarına ilişkin kriterler ise yapılacak ikincil düzenleme ile belirlenecek.

Kanun teklifinde blok-zinciri ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikte olan kripto varlıkların satış ya da dağıtımı konusunda SPK'ye yetki verilmesi ve izin şartı getirilmesi yönünde hükümler yer alacak. Düzenlemeyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TÜBİTAK) bu süreçte rol alması, bu şekilde, blok-zinciri oluşturulması konusundaki yazılım mimarisinin ve ilgili teknolojik araçların geliştirilmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirilerin bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkması da öngörülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA