22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan Muhsin Kara’ya tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik etti. Başkan Erdoğan Kara'ya telefonda "Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara ile telefonda görüştü.

BAŞARILARINIZ ARTARAK DEVAM ETSİN

Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah." ifadelerini kullandı.

Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.

HANIMKÖYLÜ OLDUK CUMHURBAŞKANIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım." dedi.

Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam." diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti.

Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin." karşılığını verdi.

ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle." temennilerine Kara'nın, "Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.

En iyi ezan okuma yarışmasında birinci olan Muhsin Kara’nın o anları EN İYİ EZAN OKUMA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLAN MUHSİN KARA'NIN O ANLARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA