Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan Muhsin Kara’ya tebrik telefonu

HANIMKÖYLÜ OLDUK CUMHURBAŞKANIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım." dedi.

Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam." diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti.

Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin." karşılığını verdi.