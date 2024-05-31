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Irak Başbakanı Sudani Kalkınma Yolu Projesi hakkında konuştu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Irak Başbakanı Sudani Kalkınma Yolu Projesi hakkında konuştu

Irak Başbakanı Sudani: "Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye toprakları üzerinden Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlamak anlamına geliyor"

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