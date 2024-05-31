Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?

Kulübün geleceğini belirleyecek olan kongre ve başkanlık seçimi tarihleri nihayet duyuruldu. Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, takımın gelecek rotasını çizecek olan yeni başkanın belirleneceği kritik bir süreci başlatıyor. Yapılan duyuruya göre, seçilen başkanın görev süresi 3 yıl olacak. Fenerbahçe camiası, bu önemli dönemeçte heyecanla seçimlerin yapılacağı tarihi beklemeye başladı.