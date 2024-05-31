Fenerbahçe başkanı ne zaman belli olacak? 2024 FB başkanı kim olacak, belli oldu mu?
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı. Bu önemli toplantıda takımın yeni başkanı da belirlenecek. Fenerbahçe Spor Kulübü, kongre ve başkanlık seçimi takvimini duyurdu. Peki, 2024 Fenerbahçe başkan adayları kimler? Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
08:08 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
08:08
Kulübün geleceğini belirleyecek olan kongre ve başkanlık seçimi tarihleri nihayet duyuruldu. Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, takımın gelecek rotasını çizecek olan yeni başkanın belirleneceği kritik bir süreci başlatıyor. Yapılan duyuruya göre, seçilen başkanın görev süresi 3 yıl olacak. Fenerbahçe camiası, bu önemli dönemeçte heyecanla seçimlerin yapılacağı tarihi beklemeye başladı.
eklenen kongre tarihi geldi. Taraftarların merakla beklediği seçim gününde heyecan dorukta. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşmesi planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni toplantı tarihlerini 8-9 Haziran 2024 olarak açıkladı.
Seçim Ertelendi
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Başkanlık Seçimi: Kim Kazanacak?
Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında çekişmeli geçmesi beklenen seçimde, Sadettin Saran da adaylık açıklamış, ancak daha sonra Ali Koç lehinde adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Bu durumda, seçimde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın oy oranları büyük önem taşıyor.
Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
8-9 Haziran tarihlerini kapsayan toplantı sürecinde, yeni Fenerbahçe başkanının 9 Haziran itibarıyla belli olması bekleniyor. Seçim sonuçları, kongre üyelerinin oy kullanmasının ardından açıklanacak ve taraftarlar yeni başkanın kim olacağını öğrenmiş olacak.