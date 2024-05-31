Çin Tayvan’ı işgal etmeye hazırlanıyor! ABD Tayvan’ı Çin’e yem mi edecekti? "ABD'liler Tayvan için ölmez"
Pasifik'te askeri hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birleşik Devlet, Çin ile 2027 yılında savaş çıkma olasılığına karşı bölgede nükleer bombardıman uçakları uçuyor. Almanya ise Pasifik'te askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Bir yandan bölgede Tayvan ve Çin arasında gerilim gittikçe artıyor. ABD’li bir yetkilinin 1 saat içerisinde Çin’in Tayvan’ı alabileceği ve herhangi bir sorun yaşanamayacağını dile getirirken akıllarda oluşan soru ise ABD Tayvan’ı Çin’e yem mi edecekti? Uzman isimler dehşet senaryosu ile ilgili tüm detayları en etkili harita üzerinden A Haber'de değerlendirdi.
Prof. Dr. Mesut Hakkı Casin Tayvan meselesinin önemli ve tarihi bir mesele olduğuna dikkat çekerken açıklamalarına "Çin ile Japonya arasındadır Tayvan meselesi ABD değil aslında. ABD'li uzman 1 saat diyor ama askeri güç ve psikolojik savaş taktiklerinden bana kalırsa hibrit savaş yöntemi ile alacaklarıdır." şeklinde devam etti.
"Tayvan merkezli Çin çatışması olursa, Tayvan'a karşı Çin'in ağır konvansiyonel silah kullanmasını ve bölgede başka yerleri vurmasını engellemek için de ABD donanması orada olacak."
"Nükleer silah konusunda her ne kadar ABD yukarılarda görünse de Çin bin 500'ün üzerine çıkmış durumda. Çin ABD'ye dur diyor. Hem Afrika'da var hem Orta Doğu'da var hem bölge de var. "
"ABD'ye göre Çin'i birinci dereceden kuşatması için Japonya ve Güney Kore'de 70 bin askeri var. Filipinlerden Japonya'yı vurma planları 1927'den beri yapılıyor ama ABD'li starejist uzmanları Japonya'yı Filipinler'e çekmeleri gerektiğini fark etmişler. Tayvan ABD'ye güveniyor ama ABD'liler Tayvan için ölmez savaşmaz. Nasıl ki Vietnam ve Kore için ölmediyse Tayvan içinde ölmezler."
"Bir tayvan müdahalesi ile ABD'de sürece dahil olur düşüncesi var ama sene 2024. 1954'te oldular fakat Amerikan Pasifik komutanı diyor ki 2027'de Tayvan düşecek alacaklar diyor. Bu alıştırma hareketleri."
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