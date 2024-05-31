Çin Tayvan’ı işgal etmeye hazırlanıyor! ABD Tayvan’ı Çin’e yem mi edecekti? "ABD'liler Tayvan için ölmez"

"ABD'ye göre Çin'i birinci dereceden kuşatması için Japonya ve Güney Kore'de 70 bin askeri var. Filipinlerden Japonya'yı vurma planları 1927'den beri yapılıyor ama ABD'li starejist uzmanları Japonya'yı Filipinler'e çekmeleri gerektiğini fark etmişler. Tayvan ABD'ye güveniyor ama ABD'liler Tayvan için ölmez savaşmaz. Nasıl ki Vietnam ve Kore için ölmediyse Tayvan içinde ölmezler."

"Bir tayvan müdahalesi ile ABD'de sürece dahil olur düşüncesi var ama sene 2024. 1954'te oldular fakat Amerikan Pasifik komutanı diyor ki 2027'de Tayvan düşecek alacaklar diyor. Bu alıştırma hareketleri."