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İstanbul'da piknikçiler hafta sonunu mesire alanlarında geçiriyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 01.06.2024 14:17
Son dakika haberleri... Havanın güzelliğini fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu piknik ve mesire alanlarında geçiriyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.
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