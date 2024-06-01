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İbrahim Tatlıses’in hayat hikayesi | Zorluklardan zirveye uzanan bir hayat! Milyonları peşinden sürükleyen ses

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 01.06.2024 09:34
Sesiyle şarkılarıyla filmleri ile 7'den 70'e herkesin sevgilisi oldu. Şarkıları milyonları peşinden sürükledi. Bir inşaatta başlayan ve İmparator lakabı alarak Türk müziğine damga vuran İbrahim Tatlıses'i biraz daha yakından tanıyacağız...
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Zorluklardan zirveye uzanan bir hayat!
Zorluklardan zirveye uzanan bir hayat!
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