İbrahim Tatlıses’in hayat hikayesi | Zorluklardan zirveye uzanan bir hayat! Milyonları peşinden sürükleyen ses

Sesiyle şarkılarıyla filmleri ile 7'den 70'e herkesin sevgilisi oldu. Şarkıları milyonları peşinden sürükledi. Bir inşaatta başlayan ve İmparator lakabı alarak Türk müziğine damga vuran İbrahim Tatlıses'i biraz daha yakından tanıyacağız...

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