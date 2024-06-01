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Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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