Karıncalardan kurtulmanın en kolay yöntemi! Kokusundan kaçacaklar...

Başka bir etkili yöntem ise tarçındır. Toz tarçını karınca yollarına serpmek karıncalardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Ayrıca tarçını bahçe ve terasınızda istenmeyen diğer haşereler için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Okaliptus, kekik ve lavanta yağları da karıncalar için caydırıcıdır. Bu yağları bir kap suyun içine ilave ettikten sonra karınca yollarını silebilirsiniz. Belirli aralıklarla karınca yollarına damlatabilirsiniz.

Ayrıca karabiber, salatalık, nane ve kahve telvesi de karıncalar için caydırıcı maddelerdendir. Karınca yollarına ve belirli noktalara salatalık kesip koyabilirsiniz. Karıncaların ilerlemediğini gözlemleyeceksiniz.