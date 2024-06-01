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Karıncalardan kurtulmanın en kolay yöntemi! Kokusundan kaçacaklar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Karıncalardan kurtulmanın en kolay yöntemi! Kokusundan kaçacaklar...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde çıkan karıncalar, birçok kişi için rahatsız edici bir durumdur. Ancak, kimyasal içerikli ilaçlar kullanmak istemeyenler için doğal yöntemlerle de karıncalarla mücadele etmek mümkündür. İşte deneyebileceğiniz bazı pratik yöntemler...

Karıncalar, yaz aylarında evlerimizi istila ederek hem yiyecek hem de su ihtiyaçlarını karşılamak ve kış için erzak toplamak amacıyla etkinlik gösterirler. Ancak, onlara zarar vermeden ve öldürmeden evimizden uzaklaştırabilirsiniz.

KARINCALARDAN KURTULMANIN YOLLARI

Mutfağınızda açık bir şekilde yemek bırakmamaya özen gösterin. Karıncalar çok gelişmiş koku alma özelliklerine sahiptirler. Masanızın veya tezgahınızın üzerinde bıraktığınız yemeklerin kokusunu rahatlıkla takip edip gelebilirler. Bu sebeple yiyeceklerinizi buzdolabında tutmaya özen gösterin.

Karıncalar, yollarını kaybetmemek için geçtikleri yerlere bir salgı bırakırlar. Eğer siz bu koku izini ortadan kaldırmazsanız sürünün geri kalanı da aynı yolu takip edip evinize gireceklerdir. Karıncaların yollarına bebek pudrası serperseniz karıncaların koku duyularını köreltmiş olursunuz.

Başka bir etkili yöntem ise tarçındır. Toz tarçını karınca yollarına serpmek karıncalardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Ayrıca tarçını bahçe ve terasınızda istenmeyen diğer haşereler için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Okaliptus, kekik ve lavanta yağları da karıncalar için caydırıcıdır. Bu yağları bir kap suyun içine ilave ettikten sonra karınca yollarını silebilirsiniz. Belirli aralıklarla karınca yollarına damlatabilirsiniz.

Ayrıca karabiber, salatalık, nane ve kahve telvesi de karıncalar için caydırıcı maddelerdendir. Karınca yollarına ve belirli noktalara salatalık kesip koyabilirsiniz. Karıncaların ilerlemediğini gözlemleyeceksiniz.

Çamaşır suyu ile karıncaların gezdiği yerleri silerseniz karıncaların yollarını kaybetmelerini sağlarsınız. Eğer mutfağınızda çamaşır suyu kullanmak istemiyorsanız sirke kullanabilirsiniz. Sirke de karıncaları uzaklaştıran en etkili yollardandır. Karıncaların gezdiği yerleri yarı yarıya sulandırılmış sirkeli suyla silmek karıncalardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Fısfıslı bir şişeye sirke koyup karınca yollarına ve kapı-pencere girişlerine sıkabilirsiniz. Karıncaların sirke kokusundan haz etmedikleri söyleniyor.

Böcek ilaçlarının içine konulan defne yaprakları ve acı biber ise başka bir karınca kovucudur. Son yıllarda böcek ilaçlarının içine konulan defne yaprakları, karıncalar için keskin olan kokusu ile karıncaların koku duyularını köreltir. Acı biber de böcek ilaçlarının içine konulan bir diğer etkili karınca savar maddedir. Acı biberin içindeki kimyasallar karıncalar için oldukça caydırıcı bir maddedir.

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