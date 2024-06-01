-Tatlım bak!

Senin bu kadar karamsar olman yanlış.

Güneş burcuna göre senin şu an güçlü ve 'enerjik' olman gerek…

Bu ara herkes neredeyse her şeyi burçlarla, astroloji ile yorumluyor.

Öyle ki hemen yanımdaki masada oturan hanımefendi de

arkadaşının yaşadığı duygu karmaşasını bu yönteme başvurarak açıklıyor.

Çay her zaman kalabalıkta içilir ancak kahve

yalnızlık gerektirir derler.

İşte bu gereklilikten hareketle olsa gerek kendimi iş çıkışı bir 'Cafe'ye attım.

Eskiden kendimizi kahvehanelere atardık fakat onların pabucu çoktan dama atıldı.

Sayıları azaldı. Gitmeye kalsanız her yerde yoklar. Oysa 'Cafe'ler öyle değil!

Hem daha sosyetik daha havalı!

Sakin sakin yudumladığım kahve bitince hesabı ödemek için kasaya yöneliyorum.

Karşımda enerjisi bitmiş bir çalışan, suratı "bitse de gitsek" diye bağırıyor.

Hesabı ödeyip ayrılıyorum.

Tabanvay hizmetleri A.Ş ile ev yolu…

Yolda

-"Sanki kendin çok enerjiksin" diyerek kendime çıkışıyor.

Sonra yine kendime cevap veriyorum.

-"En azından ondan daha enerji doluyum"

İç sesim tekrar konuşuyor.

-"Sen her gün o kadar ayakta dur, bir de müşterilerin kaprislerini çek

bak bakalım enerjin kalıyor mu?" diyor.

Son bir cevap daha vermeye kalkıyor ama "bu işin sonu delilik" deyip aniden vazgeçiyorum.

Şöyle bir doksan yüz adımdan sonra enerji meselesini

daha derin düşünmeye karar veriyorum.

İnsanın değil de Peki ülkelerin enerjisi?

Hey Allah'ım! Yine nerelere gidiyor konu

sen aklıma mukayyet ol!

Ülkeler ve Enerji

Ülkelerin teknolojide ilerlemesi,

toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi

ve kalkınabilmesi için enerji hayati öneme sahip. Tam bunları düşünürken

önümden yerli elektrikli otomobilimiz TOGG geçiyor.

En hızlısından Hey Maşallah'ı yapıştırıyorum. Sonra hem

bağımsız bir ekonomiye sahip olmanın yolu da bağımsız enerjiden geçmekte.

Türkiye, başkaları gibi sınırsız petrolü,

doğalgazı olan bir ülke değil ancak hiç yok da değil.

Özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Petrol Sahası umut vaat ediyor.

Sadece Gabar'da 4 saha ve 37 kuyuda günlük üretim bu ay itibarıyla günlük

50 bin varil, yılsonunda ise günlük 100 bin varil olacak.

Ayrıca 10 sahada daha sondaj yapılacak.

Toplam saha sayısı 14'e çıkacak.

Allah bereket versin.

Yeraltı kaynaklarımız az

peki yenilenebilir enerjide ne noktadayız?

Düellodaki rakibini alt etmek isteyen kovboy gibi

Bir hışımda elimi cebime atıp, telefonumu alıyorum.

Enerji Bakanlığı'ndaki arkadaşıma

"Neredeyiz abicim?" diye sorup iyi haberleri aldıktan sonra kapatıyorum.

Uluslararası yenilenebilir enerji ajansı,

2023 yılına ilişkin verilerine göre

Türkiye yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11'de

Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi.

Merdiveni tırmanmaya

bu işte bayrak taşıyıcı olmaya doğru hamlelerimiz devam ediyor.

Somut şekilde söyleyeyim yenilenebilir kaynaklardan elde edilen

elektrik üretimi Türkiye'deki

sanayi tüketiminin tamamı karşılayabiliyor.

Öte yandan Türkiye'de konut tüketiminin çok üzerinde

yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi söz konusu.

Ülkede ne kadar ev olduğunu düşünün,

çok iyi değil mi?

Hedef hem sanayi hem de konut ihtiyacını

karşılamanın dahi çok ötesinde…

Ayrıca

yenilenebilir bağlamında üretilen her kilovat saat elektrik,

ithal ettiğimiz doğal gazın, kömürün ve petrolün azalması anlamına geliyor.

Yani paramız yine ülkede kalıyor.

Enerji bakanı

Enerji bakanı Alparslan Bayraktar ile Sabah gazetesi ziyaretinde tanışmış,

sohbet etme imkanı bulmuştum.

O günden bu güne güzel işlerle anılmaya

hemen her kesimin takdirini kazanmaya devam ediliyor.

Bir insan başka ne ister ki?

Enerji neden önemli?

Enerji, iş yapabilme kabiliyetimiz.

Hızla artan nüfus, gelişen teknoloji ve sanayiden

dolayı enerji ihtiyacımız ise her geçen gün artıyor bu yüzden

çalışmaya hem de yorulmadan çalışmaya devam…

Hem temiz ve tükenmez enerji olarak da adlandırılan

yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları saymakla bitmiyor.

Bakın onlardan bazıları;

-Karbon emisyonu düşüktür.

-Yerli kaynakların kullanılmasını teşvik eder.

-Dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar.

-Merkezi olmayan, kırsal bölgelerdeki enerji ihtiyacına cevap verir.

Doğadan elde edebildiğimiz ve tükenmeyen,

sürekli olarak ihtiyacımızı karşılayabilecek enerjiye yenilenebilir enerji deniyor.

Bu enerjiye örnek olarak güneş, dalga,

rüzgâr, hidrolik, biyolojik, jeotermal kaynaklar söylenebilir.

Bunlar çok şükür ülkemizde var.

Enerji ve caydırıcılık

Bu arada eve yaklaştım

Sözlerimi toparlarsam iyi olacak.

Dünya kaynıyor.

Ülkeler savunma sanayi gücü ile kendine bağlı ülkeleri

nasıl ki 'terbiye etmeye', en ufak bir dış politika konusunda

açık yahut örtülü ambargoya maruz bırakıyorsa,

savunma sanayi üzerinden caydırıcılık sağlıyor

ya da cezalandırıyorsa bu durum enerji konusunda da geçerli.

Bakın Putin Avrupa'yı nasıl üşüttü?

Batı, Rusya'ya yönelik yaptırımları arttırıp,

Ukrayna'nın yanında durduğu için Moskova vanayı kapattı.

Neler çektiklerini tüm gazete ve televizyonlar yazdı.

2 yıldır soğuk duş almayan Avrupalı kalmadı sanırım!

Yani enerjiniz varsa,

yaptırımınız vardır!

Bir nasihat;

"İhmal edilen her şey ölür.

Ertelenen şey erteledikçe daha da uzaklaşır.

Söylenmek istenip de söylenmeyen sözler kalpte yük kalır.

Yürünmeyen yol birikir.

Her şey yerinde ve zamanında güzel."

Allah'a emanet olun…